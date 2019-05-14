Звезда сериала «Зачарованные» решила отказаться от секса и призвала последовать ее примеру

Причиной для бойкота стал новый закон штата Джорджия, согласно которому аборт можно делать не позднее шестинедельного срока. Потому что именно в этот момент у эмбриона начинает биться сердце. Однако отмечается, что многие женщины на столь ранних сроках могут даже не подозревать о своей беременности, а значит, они лишаются права на принятие решения.

Закон должен вступить в силу в 2020 году. Однако он уже встретил осуждение широкой общественности. Алисса Милано, в частности, заявила в своем твиттере, что это «ущемление репродуктивных прав женщин», и призвала бойкотировать секс вместе с ней, пока женщинам Джорджии не вернут «юридический контроль над собственным телом».