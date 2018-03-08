Звезда «Холостяка» рассказал о страстном романе с Анной Седоковой

Сейчас Анна Седокова подолгу живет в Москве, но не так давно она проводила много времени и в родном Киеве, где познакомилась с украинским певцом Рожденом Ануси. Оказалось, у пары был бурный роман. Об этом сообщил сам 29-летний мужчина в эфире шоу «Холостяк», героем которого он стал.

«Да, мы пробовали с Аней построить отношения, но в определенный момент поняли, что два артиста — это очень сложно. Поэтому каждый пошел своим путем. Безусловно, я был готов стать отцом для ее детей. Чем больше привязываешься к детям, тем сложнее потом расставаться с человеком», — рассказал Рожден.