Звезда «Холостяка» рассказал о страстном романе с Анной Седоковой
Сейчас Анна Седокова подолгу живет в Москве, но не так давно она проводила много времени и в родном Киеве, где познакомилась с украинским певцом Рожденом Ануси. Оказалось, у пары был бурный роман. Об этом сообщил сам 29-летний мужчина в эфире шоу «Холостяк», героем которого он стал.
«Да, мы пробовали с Аней построить отношения, но в определенный момент поняли, что два артиста — это очень сложно. Поэтому каждый пошел своим путем. Безусловно, я был готов стать отцом для ее детей. Чем больше привязываешься к детям, тем сложнее потом расставаться с человеком», — рассказал Рожден.
Любопытно, что сама Седокова отрицала факт романтических отношений с украинской звездой. «Я очень поддерживаю его, мне нравится его музыка — я уверена, что Рожден добьется больших успехов. Но приписывать нам какие-то романтические отношения — это излишне», — говорила Анна в одном из интервью 3 года назад.
Напомним, сейчас экс-участница «ВИА Гры» строит сольную карьеру и одна воспитывает троих детей от трех разных мужчин.
Фото: Instagram