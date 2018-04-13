Звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина представила нового молодого возлюбленного

Поклонники финалистки 15 сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Татьяны Лариной заметили, что время от времени она публикует снимки с загадочным незнакомцем и не объясняет, кто же это. А вчера роковая блондинка призналась, что мужчина — ее новый возлюбленный.

«Я повстречала человека, на которого могу положиться как женщина. В руках которого я могу согреться и забыть обо всех предательствах и зле, направленном в мой адрес. Зовут его Владимир Кан», — сообщила Татьяна фолловерам, выложив фото с красавцем.