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Звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина представила нового молодого возлюбленного

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Владимир Кан и Татьяна Ларина
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Ведьма из Санкт-Петербурга Татьяна Ларина опубликовала милое фото с новым бойфрендом.

Поклонники финалистки 15 сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Татьяны Лариной заметили, что время от времени она публикует снимки с загадочным незнакомцем и не объясняет, кто же это. А вчера роковая блондинка призналась, что мужчина — ее новый возлюбленный.

«Я повстречала человека, на которого могу положиться как женщина. В руках которого я могу согреться и забыть обо всех предательствах и зле, направленном в мой адрес. Зовут его Владимир Кан», — сообщила Татьяна фолловерам, выложив фото с красавцем.

Ларина заявила, что Владимир не только покорил ее сердце, но и вдохновил на новые свершения. «Он — перспективный начинающий боец смешанных единоборств ММА. И как истинная женщина, я решила помочь ему реализоваться, стать чемпионом. Сейчас я веду переговоры о его участии в серьезных турнирах», — добавила Татьяна.

Напомним, в прошлом году Татьяна рассталась с молодым мужем Юлием Миткевичем-Далецким, которого встретила на съемках «Битвы экстрасенсов». Но с тех пор в Сети стали ходить слухи о примирении влюбленных, подтверждения которым, впрочем, пока не последовало. Ларина воспитывает 9-летнего сына Егора от предыдущих отношений.

Фото: Instagram

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