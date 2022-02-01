Женщины влюбились в разыскиваемого преступника, чье фото опубликовала полиция в соцсетях
Полицейские разыскивали 37-летнего Джонатана Кэхилла, нарушившего условия УДО, с целью вернуть его в места заключения, но он исчез. В связи с этим в надежде, что люди знают местоположение беглеца, сотрудники соответствующих органов опубликовали пост с его фотографией в интернете.
Сообщение о поиске преступника стало вирусным и быстро распространилось по Сети. Однако пользовательницы действовали не из добрых побуждений и не стремились помочь полиции Западного Йоркшира, а лишь обсуждали, насколько красив нарушитель правопорядка.
Фото: West Yorkshire Police
У Кэхилла появилась целая армия поклонниц, которые тоже стали искать его. Влюбленные надеялись поймать его еще до того, как это сделает полиция. Среди порядка 7000 комментариев под его фотографией многие девушки предлагали ему свою помощь. Например, кто-то был готов, чтобы осужденный проник в их дом, тогда как другие утверждали, что он совершил еще одно преступление: разбил сердца.
«У меня есть свободная комната, если он захочет. О, и пара наручников», — написала одна из них. Об этом пишет издание UPI.
Однако сегодня, 1 февраля, на сайте полиции Западного Йоркшира появилась новая публикация. В ее содержании говорится, что разыскиваемый осужденный уже арестован и находится под стражей.
Фото: freepik.com