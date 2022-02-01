Женщины влюбились в разыскиваемого преступника, чье фото опубликовала полиция в соцсетях

Полицейские разыскивали 37-летнего Джонатана Кэхилла, нарушившего условия УДО, с целью вернуть его в места заключения, но он исчез. В связи с этим в надежде, что люди знают местоположение беглеца, сотрудники соответствующих органов опубликовали пост с его фотографией в интернете.

Сообщение о поиске преступника стало вирусным и быстро распространилось по Сети. Однако пользовательницы действовали не из добрых побуждений и не стремились помочь полиции Западного Йоркшира, а лишь обсуждали, насколько красив нарушитель правопорядка.