Женщина вышла замуж за мужчину на 17 лет старше и стала ему «мамой»
Когда Трейси встретила Боба Роуленда в 2010 году, она меньше всего думала о романтических отношениях. Пару сблизила любовь к велосипедным прогулкам. Через несколько недель встреч 58-летний Боб, который на 17 лет старше избранницы, предложил приятельнице переехать к нему. Так женщина попала из Плимута в Саутпорт.
Пара поженилась в июне 2013 года. Вскоре после свадьбы начались проблемы. «Я знала, что он болен, когда мы поженились, но не ожидала, что секс между нами полностью прекратится. Через несколько недель после нашей свадьбы я заметила, что Боб ведет себя странно. Либо забывает, либо использует неуместные слова. Он часто говорил мне, что любит меня, но однажды сказал: "Я люблю тебя, рыба фугу!" вместо "Трейси". Мы смеялись над этим, но он понятия не имел, откуда это взялось», — вспоминает британка. Выяснилось, что у мужчины слабоумие.
'The "old Bob" is disappearing and I’m his carer rather than what it means to be a wife. It feels so cruel that I’d been waiting all my life to meet my soulmate, only to be in what is now a platonic friendship.'— Platform by Metro.co.uk (@MetroOpinion) January 31, 2021
Tracy Rowland for @MetroOpinionhttps://t.co/qkATMr3fOc
Трейси всегда мечтала о семейном счастье, но не ожидала, что вскоре после того, как встретит своего любимого, станет для него сиделкой. «Это так жестоко, что я всю свою жизнь ждала встречи со своей второй половинкой только для того, чтобы теперь между нами была лишь платоническая дружба. Это тяжело, я признаю это, потому что у меня тоже есть потребности», — уточнила она.
Боб был полон энергии до болезни, но сейчас спит по 15 часов в день, забывает, о чем говорил 10 минут назад. «Больше всего мне не хватает объятий на кушетке или нежных поцелуев, которые он дарил мне каждое утро. Часто он подкрадывался ко мне сзади и щекотал меня. Я очень хочу, чтобы эти моменты вернулись, но, к сожалению, этого не произойдет. В этом году состояние его здоровья резко ухудшилось — он больше не может есть или одеваться без посторонней помощи, и его нельзя оставлять одного. Он как ребенок. Когда вы ухаживаете за малышом, ваша жизнь больше не является приоритетом», — говорит Трейси.
Фото: pixabay.com
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