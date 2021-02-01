Женщина вышла замуж за мужчину на 17 лет старше и стала ему «мамой»

Трейси всегда мечтала о семейном счастье, но не ожидала, что вскоре после того, как встретит своего любимого, станет для него сиделкой. «Это так жестоко, что я всю свою жизнь ждала встречи со своей второй половинкой только для того, чтобы теперь между нами была лишь платоническая дружба. Это тяжело, я признаю это, потому что у меня тоже есть потребности», — уточнила она.

Боб был полон энергии до болезни, но сейчас спит по 15 часов в день, забывает, о чем говорил 10 минут назад. «Больше всего мне не хватает объятий на кушетке или нежных поцелуев, которые он дарил мне каждое утро. Часто он подкрадывался ко мне сзади и щекотал меня. Я очень хочу, чтобы эти моменты вернулись, но, к сожалению, этого не произойдет. В этом году состояние его здоровья резко ухудшилось — он больше не может есть или одеваться без посторонней помощи, и его нельзя оставлять одного. Он как ребенок. Когда вы ухаживаете за малышом, ваша жизнь больше не является приоритетом», — говорит Трейси.