Женщина в 80 лет вышла замуж за 35-летнего мужчину, но осталась одна из-за коронавируса
Фото: Facebook/Iris Jones
Из-за пандемии муж и жена обречены жить отдельно и шлют друг другу сладкие сообщения. «Ты навсегда в моем сердце», — призналась в одном из посланий Айрис супругу. «Я только твой», — ответил ей возлюбленный.
Айрис Джонс из Сомерсета прилетела в Египет, где в ноябре 2020 года вышла замуж за Мохамеда. Пара впервые познакомилась в социальных сетях прошлым летом, когда женщина вступила в группу атеистов в Facebook. Бабушка улетела в Египет в ноябре, а позже рассказала СМИ, что переспала с ухажером уже через несколько часов после встречи. Мохамед бросил свою работу инспектором по сварке, чтобы проводить больше времени с любимой в Каире. «Я очень нервничал, но когда я увидел ее, понял, что это настоящая любовь. Мне очень повезло, что нашел такую женщину», — признался он.
После свадьбы Айрис оставалась в Египте всего несколько недель, а затем вернулась на родину. Теперь она чувствует себя «скудной и одинокой».
«Бывают дни, когда со мной все в порядке, а в другие — я просто все время плачу. Я разлучена с тем, кого люблю, это так тяжело», — призналась британка. Ее муж пытается получить супружескую визу в Великобританию, а Айрис не знает, когда они воссоединятся.
Поскольку Мохамед не смог оформить необходимые документы для переезда в Англию, ей пришлось провести Рождество со своей семьей. «Сейчас я иду к врачу, чтобы получить письмо, в котором говорится, что у меня много проблем со здоровьем и нужен уход от мужа», — рассказала о планах хитрая пенсионерка.
Фото: Facebook/Iris Jones
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