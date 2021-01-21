Женщина в 80 лет вышла замуж за 35-летнего мужчину, но осталась одна из-за коронавируса

Из-за пандемии муж и жена обречены жить отдельно и шлют друг другу сладкие сообщения. «Ты навсегда в моем сердце», — призналась в одном из посланий Айрис супругу. «Я только твой», — ответил ей возлюбленный.

Айрис Джонс из Сомерсета прилетела в Египет, где в ноябре 2020 года вышла замуж за Мохамеда. Пара впервые познакомилась в социальных сетях прошлым летом, когда женщина вступила в группу атеистов в Facebook. Бабушка улетела в Египет в ноябре, а позже рассказала СМИ, что переспала с ухажером уже через несколько часов после встречи. Мохамед бросил свою работу инспектором по сварке, чтобы проводить больше времени с любимой в Каире. «Я очень нервничал, но когда я увидел ее, понял, что это настоящая любовь. Мне очень повезло, что нашел такую женщину», — признался он.