Женщина, родившая четыре года назад первенца, до сих пор не может заниматься сексом

После обследования выяснилось, что врачи слишком туго зашили ее влагалище и через год ей придется сделать корректирующую операцию, чтобы исправить ситуацию. Корригирующая хирургия, известная как процедура Фентона, представляет собой операцию по удалению рубцовой ткани или стянутости вокруг входа в промежность и входа во влагалище.

«Сначала я решила, что просто не могу еще отойти от родов и расслабиться, поэтому у нас ничего не получается. Но потом поняла, что дело не в этом, а в том, что врачи слишком перестарались», - поделилась своими переживаниями молодая мама.