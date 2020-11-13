Женщина, родившая четыре года назад первенца, до сих пор не может заниматься сексом
25-летней Эбби Хаммондс, из штата Нанитон, пришлось несладко во время родов, у нее были настолько сильные разрывы, что врачам пришлось наложить множество швов. Медработники уверили Эбби, что повода для беспокойства нет и вскоре она сможет вернуться к своей обычной жизни, но не тут-то было, передает слова девушки издание The Sun. Через некоторое время после родов Эбби начала испытывать дискомфорт внутри. Использование тампонов и попытки заняться сексом с партнером также доставляли ей неудобство.
После обследования выяснилось, что врачи слишком туго зашили ее влагалище и через год ей придется сделать корректирующую операцию, чтобы исправить ситуацию. Корригирующая хирургия, известная как процедура Фентона, представляет собой операцию по удалению рубцовой ткани или стянутости вокруг входа в промежность и входа во влагалище.
«Сначала я решила, что просто не могу еще отойти от родов и расслабиться, поэтому у нас ничего не получается. Но потом поняла, что дело не в этом, а в том, что врачи слишком перестарались», - поделилась своими переживаниями молодая мама.
Выждав положенный срок, Эбби провели операцию, избавив ее от болезненных ощущений, однако девушка не чувствует себя удовлетворенной. По ее словам, она до сих пор испытывает сложности и данный инцидент негативным образом сказывается на ее отношениях с партнером. Но больше всего девушка переживает из-за того, что отсутствие сексуальной жизни рушит ее планы стать многодетной мамой, ведь она надеялась, что подарит своему избраннику много детей, но пока этим мечтам не суждено сбыться. Эта ситуация изменила ее и ударило по самооценке. При этом она надеется, что когда-нибудь все наладится и она сможет наслаждаться жизнью, как раньше. На данный момент она отложила вопрос деторождения, но планирует вернуться к нему чуть позже, когда почувствует себя готовой пройти все это еще раз.
Фото: Pexels.com, facebook.com/Babbiieeee
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