Женщина рассорилась с семьей ради любовника вдвое моложе и переехала в Египет
Фото: Facebook/Joanna Girling
45-летняя продавщица познакомилась с 38-летним владельцем магазина специй в египетском городе Хургада Хисмом Фейго весной 2019 года. Через некоторое время жительница английского графства Норфолк захотела переехать к Египет к возлюбленному. Гирлинг надеется, что им удастся завести ребенка. Она признается, что чувствует себя моложе, а сексуальная жизнь бьет ключом.
При этом бизнесмен – не первый египетский поклонник британки. До этого она в Шарм-эль-Шейхе познакомилась с 24-летним официантом Хасаном Кахлидом.
Ради него она рассталась с мужем. Однако через две недели совместной жизни выяснилось, что Хасан был с ней ради денег. Он назвал свою пассию «старой и толстой» и объявил, что женится на египтянке.
До этого он успел получить от британки 1,5 тысячи фунтов стерлингов (153,6 тысячи рублей). Джоанна признается, что ей повезло с новым возлюбленным – Фейго. Он никогда не просит у нее денег. Несмотря на большую любовь, родственники Гирлинг против ее связи. Они отказываются общаться и с женщиной, и с ее избранником. «Считают меня дурой из-за ухода к любовнику, но мне все равно. Для меня это шанс прожить жизнь по-новому, так что я ни о чем не жалею», - говорит британка.
Фото: Facebook/Joanna Girling
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