Женщина рассорилась с семьей ради любовника вдвое моложе и переехала в Египет

Ради него она рассталась с мужем. Однако через две недели совместной жизни выяснилось, что Хасан был с ней ради денег. Он назвал свою пассию «старой и толстой» и объявил, что женится на египтянке.

До этого он успел получить от британки 1,5 тысячи фунтов стерлингов (153,6 тысячи рублей). Джоанна признается, что ей повезло с новым возлюбленным – Фейго. Он никогда не просит у нее денег. Несмотря на большую любовь, родственники Гирлинг против ее связи. Они отказываются общаться и с женщиной, и с ее избранником. «Считают меня дурой из-за ухода к любовнику, но мне все равно. Для меня это шанс прожить жизнь по-новому, так что я ни о чем не жалею», - говорит британка.