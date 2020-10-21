Женщина 12 лет страдала от боли во время секса, потому разрешила мужу делать это с другими

Перед окончательным крахом отношений Кендра даже выписала мужу индульгенцию на измену. Она была ужасно расстроена, но понимала, что он тоже страдает. «Я разрешила ему заняться сексом с кем-нибудь другим, раз я не могу подарить ему удовольствия», – призналась она. Но даже это решение не помогло спасти их отношения, потому что накопились и другие проблемы, которые пара оказалась не в состоянии решить.

Уверенность Кендры в себе пошатнулась, она чувствовала себя ненастоящей женщиной. Однако в мае 2019 года она познакомилась в онлайне с другим мужчиной. Шон был очень терпелив, однако сексом с проникновением она смогла заняться с ним всего пару раз с начала их отношений. «Конечно, мы делаем в постели и другие вещи, но бывают моменты, когда я чувствую себя очень подавленной и задаюсь вопросом, как долго он будет со мной и что получит от этих отношений?» – пояснила она, добавив, что Шон делает все возможное, чтобы ее успокоить, и уже предложил ей стать его женой. Вскоре пара поженилась, а Кендра начала ходить к физиотерапевту, который начал учить ее растягивать мышцы, также она нашла группу поддержки женщин с той же проблемой и теперь чувствует себя «менее сломанной».

Фото: facebook

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