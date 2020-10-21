Женщина 12 лет страдала от боли во время секса, потому разрешила мужу делать это с другими
Как сообщает онлайн-портал The Sun, Кендра выросла в строгой христианской семье и приняла решение сохранить девственность до замужества. В 19 лет она стала женой, но интимная жизнь обернулась для нее мучениями – она испытывала жжение и сильнейшую боль. «Мне казалось, что у меня там кость, которую муж просто не может преодолеть. Мы пережили целые месяцы разочарований, а все вокруг лишь советовали мне расслабиться», – призналась она.
Вскоре американка оказалась в таком отчаянии, что пошла к гинекологу. Во время осмотра у нее ее случилась такая же реакция, как и при сексуальном контакте – началась гипервентиляция, она начала извиваться и отталкивать доктора. Только спустя 5 лет мучений она отправилась на повторный визит к врачу, который объяснил ей, что она физически не способна к сексу из-а сильного вагинизма – состояния, которое заставляет мышцы ее влагалища непроизвольно сокращаться при любой попытке проникновения. Чтобы облегчить ее состояние, Кендре дали расширители для тренировки интимных мышц, но, к сожалению, они не сработали. В результате в течение 12 лет семейная жизнь пары была полна мучений из-за полного отсутствия близости, и в итоге все закончилось неизбежным разводом.
Перед окончательным крахом отношений Кендра даже выписала мужу индульгенцию на измену. Она была ужасно расстроена, но понимала, что он тоже страдает. «Я разрешила ему заняться сексом с кем-нибудь другим, раз я не могу подарить ему удовольствия», – призналась она. Но даже это решение не помогло спасти их отношения, потому что накопились и другие проблемы, которые пара оказалась не в состоянии решить.
Уверенность Кендры в себе пошатнулась, она чувствовала себя ненастоящей женщиной. Однако в мае 2019 года она познакомилась в онлайне с другим мужчиной. Шон был очень терпелив, однако сексом с проникновением она смогла заняться с ним всего пару раз с начала их отношений. «Конечно, мы делаем в постели и другие вещи, но бывают моменты, когда я чувствую себя очень подавленной и задаюсь вопросом, как долго он будет со мной и что получит от этих отношений?» – пояснила она, добавив, что Шон делает все возможное, чтобы ее успокоить, и уже предложил ей стать его женой. Вскоре пара поженилась, а Кендра начала ходить к физиотерапевту, который начал учить ее растягивать мышцы, также она нашла группу поддержки женщин с той же проблемой и теперь чувствует себя «менее сломанной».
Фото: facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!