Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом: «Он меня во всем устраивает»

Некоторое время назад продюсер Яна Рудковская рассказывала о романтике, с которой началось ее общение с Димой Биланом. Позже они превратили вспыхнувшую искру в плодотворное сотрудничество, молодая женщина вышла замуж за Евгения Плющенко, родила ему сына. Однако, если бы всего этого не случилось, она продолжила бы отношения с подопечным.

«Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает», — цитируют российские СМИ ее слова, сказанные в эфире радиостанции Love Radio.

Сотрудничество Яны Рудковской и Димы Билана началось в 2005 году. С Евгением Плющенко она познакомилась в 2007 году, а 12 сентября 2009 года вышла за него замуж.

А вы верите в отношения Яны и Димы? Или это просто пиар?