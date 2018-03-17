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«Я знаю, ты на меня смотришь»: Ольга Бузова намекнула на долгожданный новый роман

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

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32-летняя Ольга Бузова подогрела слухи о том, что она наконец наладила личную жизнь.

На днях певица и настоящий трудоголик Ольга Бузова отправилась в первый большой отпуск за год и прямо по прилету на Мальдивы вместе с сестрой Анной не смогла не поделиться новостью — похоже, звезда вновь влюблена.

Свою подопечную «раскрыл» перед поклонниками ее пиар-менеджер Антон Богославский, оставшийся в России. Он написал комментарий в микроблоге Ольги: «А он прилетел к тебе на Мальдивы? Или вы не будете палиться?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). На следующий же день Бузова поделилась эмоциями от получения подарка: «Девочки, все-таки на этой планете есть еще настоящие мужчины) Которые несмотря на то, что находятся через целый океан от тебя, могут вот так взять и сделать вроде бы мелочь, но в то же время такой огромный шаг) Как же это романтично) Сегодня утром мне на виллу доставили шикарный букет цветов) Инкогнито, что еще более романтично».

Многие поклонники даже уже нашли предполагаемого нового избранника Ольги. Интернет-пользователи проследили, что она «лайкает» почти все фотографии известного московского фитнес-инструктора Эда Френкеля, с которым познакомилась в прошлом году. Также они оба одновременно опубликовали посты с одной и той же романтичной песней Artik & Asti — «Ангел».

Впрочем, некоторые фолловеры Бузовой считают, что никакого нового мужчины в ее жизни так и не появилось, а намеки на роман — просто пиар. А как вы считаете, действительно ли Ольга наконец счастливо и взаимно влюблена?

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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