«Я знаю, ты на меня смотришь»: Ольга Бузова намекнула на долгожданный новый роман

На днях певица и настоящий трудоголик Ольга Бузова отправилась в первый большой отпуск за год и прямо по прилету на Мальдивы вместе с сестрой Анной не смогла не поделиться новостью — похоже, звезда вновь влюблена.

Свою подопечную «раскрыл» перед поклонниками ее пиар-менеджер Антон Богославский, оставшийся в России. Он написал комментарий в микроблоге Ольги: «А он прилетел к тебе на Мальдивы? Или вы не будете палиться?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). На следующий же день Бузова поделилась эмоциями от получения подарка: «Девочки, все-таки на этой планете есть еще настоящие мужчины) Которые несмотря на то, что находятся через целый океан от тебя, могут вот так взять и сделать вроде бы мелочь, но в то же время такой огромный шаг) Как же это романтично) Сегодня утром мне на виллу доставили шикарный букет цветов) Инкогнито, что еще более романтично».