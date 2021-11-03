«Я в глазах твоих утону, можно?»: ученые определили признаки любви с первого взгляда

В исследовании изучалась реакция и поведение 142 свободных и гетеросексуальных людей. Участников разделял барьер, опускающийся лишь на несколько секунд для формирования первого впечатления. Таким образом, 17% пар согласились на второе свидание.

Как оказалось, у людей, которые понравились друг другу, синхронизировались различные показатели. Например, пульс ускорялся или замедлялся примерно одновременно, а также изменялась потливость ладоней. Ученые еще заметили, что влюбленные начинают неосознанно копировать жесты и мимику своего избранника. Об этом сообщили в издании Nature.