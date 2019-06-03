logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я счастлива»: 34-летняя Юлия Барановская обрела гармонию в день своего рождения

Многодетная мама Юлия Барановская намекнула на новые отношения.

В этот понедельник, 3 июня, телеведущая Юлия Барановская празднует день рождения. Свою личную жизнь бывшая возлюбленная Андрея Аршавина скрывает, однако в последнее время она делает все больше намеков на счастливую влюбленность. Так, недавно многодетная мама поведала, что мечтает выйти замуж. Теперь — намекнула на то, что любимый мужчина у нее уже есть.

«Я родилась вечером. Это, кстати, заметно. Моя мама каждый год заводит будильник на это время и радостно сообщает — ну все, ты родилась!!! Иногда плачет, хотя я уверена, что всегда, просто не показывает, спасибо тебе мамочка, люблю))))) А я почему-то всегда задувая свечи не могу сообразить, что загадать, мысли скачут и скачут», — рассказала Юлия Барановская в блоге.

«Сегодня, впервые за долгое время, я проснулась и поняла, что я четко знаю, чего я хочу, и теперь я точно знаю, что именно это для меня в приоритете. А еще сегодня в 00.00, когда зазвонил телефон, я увидела на своем экране тот номер, который хотела, а первый букет любимых пионов в свой день рождения, конечно был от моего старшего, от моего Артема. Я счастлива, чего и вам всем, в свой день рождения, желаю», — добавила она.

Листая «сториз» телеведущей, некоторые сделали вывод, что ее новый возлюбленный живет в Лондоне.

Ранее Юлия Барановская уже получала предложение сыграть свадьбу — от Андрея Аршавина. Однако сделано оно было в больнице, когда будущая мама лежала на сохранении. Позже, несмотря на активные действия по увеличению семьи, футболист таких предложений не делал. Так Юлия и Андрей прожили около девяти лет вместе.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...