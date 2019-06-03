«Я счастлива»: 34-летняя Юлия Барановская обрела гармонию в день своего рождения

В этот понедельник, 3 июня, телеведущая Юлия Барановская празднует день рождения. Свою личную жизнь бывшая возлюбленная Андрея Аршавина скрывает, однако в последнее время она делает все больше намеков на счастливую влюбленность. Так, недавно многодетная мама поведала, что мечтает выйти замуж. Теперь — намекнула на то, что любимый мужчина у нее уже есть.

«Я родилась вечером. Это, кстати, заметно. Моя мама каждый год заводит будильник на это время и радостно сообщает — ну все, ты родилась!!! Иногда плачет, хотя я уверена, что всегда, просто не показывает, спасибо тебе мамочка, люблю))))) А я почему-то всегда задувая свечи не могу сообразить, что загадать, мысли скачут и скачут», — рассказала Юлия Барановская в блоге.