«Я счастлива»: 34-летняя Юлия Барановская обрела гармонию в день своего рождения

В этот понедельник, 3 июня, телеведущая Юлия Барановская празднует день рождения. Свою личную жизнь бывшая возлюбленная Андрея Аршавина скрывает, однако в последнее время она делает все больше намеков на счастливую влюбленность. Так, недавно многодетная мама поведала, что мечтает выйти замуж. Теперь — намекнула на то, что любимый мужчина у нее уже есть.
«Я родилась вечером. Это, кстати, заметно. Моя мама каждый год заводит будильник на это время и радостно сообщает — ну все, ты родилась!!! Иногда плачет, хотя я уверена, что всегда, просто не показывает, спасибо тебе мамочка, люблю))))) А я почему-то всегда задувая свечи не могу сообразить, что загадать, мысли скачут и скачут», — рассказала Юлия Барановская в блоге.
«Сегодня, впервые за долгое время, я проснулась и поняла, что я четко знаю, чего я хочу, и теперь я точно знаю, что именно это для меня в приоритете. А еще сегодня в 00.00, когда зазвонил телефон, я увидела на своем экране тот номер, который хотела, а первый букет любимых пионов в свой день рождения, конечно был от моего старшего, от моего Артема. Я счастлива, чего и вам всем, в свой день рождения, желаю», — добавила она.
Листая «сториз» телеведущей, некоторые сделали вывод, что ее новый возлюбленный живет в Лондоне.
Ранее Юлия Барановская уже получала предложение сыграть свадьбу — от Андрея Аршавина. Однако сделано оно было в больнице, когда будущая мама лежала на сохранении. Позже, несмотря на активные действия по увеличению семьи, футболист таких предложений не делал. Так Юлия и Андрей прожили около девяти лет вместе.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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