Личная жизнь Юлии Барановской остается тайной даже для ее поклонников. Многодетная мама редко отвечает на вопросы о романах и матримониальных планах, но для журнала «7Дней» она сделала исключение.Дети пытаются выдать Барановскую замуж, но она туда не спешит. «И свадьбу, и платье, и подарки, и кого звать, кого не звать, кто будет петь — все это они уже продумали», — смеется она.Романы у Юлии есть, и она старается быть честной с собой: «Я не люблю себя тешить иллюзиями. Как-то было такое — очень красивый роман, как в кино. Но я сразу для себя решила, что это будет именно роман, речь не идет про создание семьи. Не надо пытаться выходить замуж за того, кто на это не способен». Телезвезда призналась, что она немного завидует подруге из юности, которая могла иметь секс ради секса, однако последовать ее примеру не может: «Пусть я покажусь старомодной, но у меня ни разу в жизни не было секса после первого свидания. Я ни в коем случае никого не осуждаю, иногда даже завидую: почему я так не могу? (Смеется.) Конечно, я не хожу в железном поясе. Просто я должна захотеть человека. Не того, чем мы с ним будем заниматься, а самого человека, понимаете? Я не фригидна, с этим у меня все в порядке. (Смеется.) Просто без "химии" далеко не уедешь, в другом случае секс просто не доставит никакого удовольствия». Рассказывать о романах телеведущая не планирует: «Свадьбу я прятать не буду — ею похвастаюсь. А вот отношениями, совместными прогулками, завтраками, поцелуями — нет. Для чего?»Слухи о романе с коллегой по шоу Александром Гордоном она опровергла: «Мы практически живем на работе. И с его женой Нозой тоже дружим. Так что на бредовые слухи никто не обращает внимания». Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!