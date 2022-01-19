Возраст — не приговор: как лишиться девственности после 40 лет
С такой проблемой сталкиваются мужчины, которые «засиделись» в основном с матерями пожилого возраста, окружавшими их гиперопекой. У таких людей есть особенности характера и психики, но, если человек хочет жениться и начать сексуальную жизнь, значит, не все потеряно.
А исправить ситуацию реально с помощью групповых и индивидуальных занятий с психологом. «Прежде всего нужно научиться верить в себя. Потом нужно найти женщину, которая будет к тебе расположена, не будет высмеивать, не будет задавать вопросы, которая сама поможет и все сделает хорошо», — посоветовала Ирина Айриянц.
Проблемы с лишением девственности возникают у мужчины из-за особенностей психики и склада характера, уводящих его от нормы начала половой жизни. «Если у мальчика пубертат возникает в среднем в 12–14 лет, то начало половой жизни в наших широтах возникает в 16, 17, 18 лет. Вот это некий норматив, но сейчас их многие не любят, все хотят быть "особенными". Но в этом плане лучше быть не настолько "особенным"», — уточнила сексолог. Причем рассвет мужчины происходит в 20–23 года, пишет NEWS.ru.
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