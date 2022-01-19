Возраст — не приговор: как лишиться девственности после 40 лет

С такой проблемой сталкиваются мужчины, которые «засиделись» в основном с матерями пожилого возраста, окружавшими их гиперопекой. У таких людей есть особенности характера и психики, но, если человек хочет жениться и начать сексуальную жизнь, значит, не все потеряно.

А исправить ситуацию реально с помощью групповых и индивидуальных занятий с психологом. «Прежде всего нужно научиться верить в себя. Потом нужно найти женщину, которая будет к тебе расположена, не будет высмеивать, не будет задавать вопросы, которая сама поможет и все сделает хорошо», — посоветовала Ирина Айриянц.