42-летняя Сью Рэдфорд из Ланкашира больше не хочет иметь детей.

История этой семьи поражает! Британцы Сью и Ноэль Рэдфорд познакомились еще в детстве. Когда девушка родила своего первого ребенка, ей было 14 лет. Сегодня ей 42, 18 сентября у нее родился двадцатый по счету ребенок, и она просит мужа сделать вазэктомию, передает Daily Mail. «Я больше не хочу беременеть. Я очень устала от этого», — признается мать-рекордсменка.

Публикация от sue (@theradfordfamily) Сен 15 2017 в 10:36 PDT

Ее муж, Ноэль, категорически отказывается от вазэктомии. Он уже делал эту операцию, когда супруга была беременна девятым ребенком, но позже семейство решило родить еще пару-тройку наследников — и ему пришлось снова обращаться к врачу. «Повторная вазэктомия будет еще более болезненной. Я не готов это опять переживать. Мы придумаем что-нибудь», — комментирует он. Что ж, возможно, малыш Арчи — не последний в самом большом семействе Великобритании? По крайней мере его старшие братья и сестры совсем не против, чтобы мама родила еще кого-нибудь.

Welcome to the world Archie Rowan Radford 😍💙 Публикация от sue (@theradfordfamily) Сен 20 2017 в 2:29 PDT