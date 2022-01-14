Внешность теряет значение при выборе полового партнера. Что тогда главное

Психолог всегда рекомендует своим клиентам оставаться самими собой и не скрывать индивидуальность. Иначе, если вы будете играть, ваш потенциальный избранник не увидит вас в толпе, пишет «ФАН». Или отношения завяжутся между партнерами, которые друг другу не подходят и обнаруживают это лишь спустя время, когда сняли маски.

«Сейчас многие уже и на внешность не обращают внимания. Все больше сконцентрированы на энергетике. Видимо, это связано с духовными практиками, потребностью развиваться. Люди перешли на чувственность. Это не может меня не радовать», — заключила Миллер.