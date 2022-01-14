Внешность теряет значение при выборе полового партнера. Что тогда главное
Специалист привела в пример сексуальное влечение к людям значительно младше. Причем это происходит не из-за свежести лица и прочих положительных черт внешности, а связано с тягой к эмоциям, которые реально получить от молодежи. «Люди, которые боятся стареть, не принимают себя, цепляются за молодость. Кроме того, роль играют накопившиеся обиды, злость, неудовлетворенность своей жизнью. Кто-то умеет с этим справляться, прорабатывать и отпускать, а кто-то нет. Именно поэтому такой «пофигизм» молодых рассматривается как легкость жизни. К нему тянутся», — сообщила Александра Миллер.
Психолог всегда рекомендует своим клиентам оставаться самими собой и не скрывать индивидуальность. Иначе, если вы будете играть, ваш потенциальный избранник не увидит вас в толпе, пишет «ФАН». Или отношения завяжутся между партнерами, которые друг другу не подходят и обнаруживают это лишь спустя время, когда сняли маски.
«Сейчас многие уже и на внешность не обращают внимания. Все больше сконцентрированы на энергетике. Видимо, это связано с духовными практиками, потребностью развиваться. Люди перешли на чувственность. Это не может меня не радовать», — заключила Миллер.
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