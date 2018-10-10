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«Влечение не уменьшилось»: Иглесиас рассказал о личной жизни с Курниковой после рождения близнецов

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Энрике Иглесиас с дочкой

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43-летний Энрике Иглесиас дал очень откровенное интервью о том, как они с 37-летней Анной Курниковой ведут себя в постели.

В самом конце прошлого года бывшая теннисистка Анна Курникова родила давнему возлюбленному, певцу Энрике Иглесиасу, близнецов Николаса и Люси. Поклонники ожидали, что после появления детей на свет у пары, как и у многих других влюбленных, наступит некое охлаждение в отношениях — но, как признался сам Энрике, это не тот случай.

«Сейчас у нас больше секса, чем когда-либо. Влечение не уменьшилось. Разумеется, как и любая пара, мы переживаем свои взлеты и падения. Мы не всегда идеальны, и это прекрасно», — заявил Иглесиас в интервью британской газете The Sun.

Артист обожает играть со своими малышами, но расстраивается из-за того, что не может проводить с родными каждую свободную минуту. Певец признался, что даже подумывает покинуть сцену, чтобы быть всегда рядом с семьей: «Есть дни, когда мысли остановиться посещают мою голову. Возможно, это произойдет в самые ближайшие годы».

Фото: East News, Instagram

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