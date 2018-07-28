logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят романтические каникулы в Монако

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Регины Тодоренко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Пара не скрывает чувств от поклонников.

Несколько дней назад Регина Тодоренко ответила согласием на предложение Влада Топалова стать его женой. Несмотря на то, что долгое время звезды утверждали, что между ними исключительно дружеские отношения, теперь уже ясно, что эти двое безумно влюблены. После новостей о помолвке в блогах артистов стали появляться нежные фото с чувственными подписями и признаниями. Сейчас пара отдыхает в Монако. Регина прячет округлившийся живот под модными нарядами оверсайз, а Влад готов петь для невесты самые красивые серенады, ну, или бессмертный хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You.

Поклонники очень рады за пару, в комментариях к записям звучат пожелания семейного счастья и благополучия. Стоит отметить, что на днях СМИ сообщили, что Регина Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в декабре. По информации Super.ru, возлюбленные ждут мальчика.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме