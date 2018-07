Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят романтические каникулы в Монако

Несколько дней назад Регина Тодоренко ответила согласием на предложение Влада Топалова стать его женой. Несмотря на то, что долгое время звезды утверждали, что между ними исключительно дружеские отношения, теперь уже ясно, что эти двое безумно влюблены. После новостей о помолвке в блогах артистов стали появляться нежные фото с чувственными подписями и признаниями. Сейчас пара отдыхает в Монако. Регина прячет округлившийся живот под модными нарядами оверсайз, а Влад готов петь для невесты самые красивые серенады, ну, или бессмертный хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You.