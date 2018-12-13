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Виктория Боня призналась, как долго обходится без мужчин

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня

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39-летняя Виктория Боня откровенно поговорила с известным блогером о своей личной жизни.

На днях модель и телеведущая Виктория Боня пригласила к себе в гости известного инстаблогера Денчика, который прославился тем, что в шутливой форме выпытывает у знаменитостей правду об их личной жизни и отношениях с друзьями. Так получилось и с Викторией – от откровенного разговора о размерах (не обошлось без упоминания Насти Ивлеевой, которую Боня нещадно раскритиковала) приятели перешли к обсуждению романов звезды.

Во время беседы Денчик, который, видимо, в курсе перипетий личной жизни Бони, выпалил, что у модели уже три месяца не было мужчины. Виктория без тени улыбки его немного поправила: «Уже четыре». Судя по всему, последним бойфрендом Бони был французский миллиардер Пьер Андюран, с которым она появилась на Каннском кинофестивале.

Напомним, недавно Виктория ввязалась в семейную драму Павла и Аланы Мамаевых: мама двоих детей обвинила экс-участницу «Дома-2» в соблазнении футболиста. Боня резко опровергла эту информацию и в ответ также оскорбила Мамаеву. К счастью, конфликт женщин не получил дальнейшего развития.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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