Виктория Боня призналась, как долго обходится без мужчин

На днях модель и телеведущая Виктория Боня пригласила к себе в гости известного инстаблогера Денчика, который прославился тем, что в шутливой форме выпытывает у знаменитостей правду об их личной жизни и отношениях с друзьями. Так получилось и с Викторией – от откровенного разговора о размерах (не обошлось без упоминания Насти Ивлеевой, которую Боня нещадно раскритиковала) приятели перешли к обсуждению романов звезды.

Во время беседы Денчик, который, видимо, в курсе перипетий личной жизни Бони, выпалил, что у модели уже три месяца не было мужчины. Виктория без тени улыбки его немного поправила: «Уже четыре». Судя по всему, последним бойфрендом Бони был французский миллиардер Пьер Андюран, с которым она появилась на Каннском кинофестивале.