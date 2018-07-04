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Виктория Боня покорила миллиардера своим интеллектом: «Единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виктории Бони

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38-летняя телезвезда очаровала миллиардера разговором о черных дырах и физике.

После расставания с отцом своей дочери Виктория Боня долгое время предпочитала не поднимать тему личной жизни. Наконец бывшая участница «Дома-2» призналась: свои новые отношения она строит с 41-летним миллиардером Пьером Андюраном. Теперь молодая женщина с удовольствием и восхищением говорит о своем избраннике, называя его «успешным и гениальным».

Как выяснилось недавно, Боня тоже успела продемонстрировать новому избраннику свои потаенные черты. «Мы говорили о черной материи, черных дырах, квантовой физике. Это был единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор», — цитирует ее «СтарХит».

Интеллектуальную беседу Виктория, по всей видимости, вела на языке Шекспира.

Не ожидающий такого от россиянки миллиардер был покорен.

По информации СМИ, Пьер возглавляет крупный инвестиционный фонд. Мужчина уже был женат, его первой избранницей стала русская модель, которая родила ему дочь. Два года назад пара распалась.

Общие темы пара может найти и в области воспитания детей: от отношений с сыном ирландского миллионера Алексом Смерфитом у Виктории растет 6-летняя дочь Анджелина Летиция.

Фото: instagram

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