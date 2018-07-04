Виктория Боня покорила миллиардера своим интеллектом: «Единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор»

После расставания с отцом своей дочери Виктория Боня долгое время предпочитала не поднимать тему личной жизни. Наконец бывшая участница «Дома-2» призналась: свои новые отношения она строит с 41-летним миллиардером Пьером Андюраном. Теперь молодая женщина с удовольствием и восхищением говорит о своем избраннике, называя его «успешным и гениальным».

Как выяснилось недавно, Боня тоже успела продемонстрировать новому избраннику свои потаенные черты. «Мы говорили о черной материи, черных дырах, квантовой физике. Это был единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор», — цитирует ее «СтарХит».

Интеллектуальную беседу Виктория, по всей видимости, вела на языке Шекспира.