В сыновья годится! 49-летняя Эвелина Бледанс закрутила роман со звездой сериала «Кадетство»

Не так давно актриса и телеведущая Эвелина Бледанс дала понять, что у нее наконец появился новый возлюбленный. Журналисты выведали, что им является молодой актер Аристарх Венес, известный по сериалам «Кадетство» и «Кремлевские курсанты».

«Эвелина и Аристарх давно знакомы, они вместе заняты в спектакле «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов». Причем по сюжету играют любовников. На этой почве и сблизились. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины, малышом Семочкой, обожает проводить с ним время, играть», — рассказали журналу StarHit в окружении пары.