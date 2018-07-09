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В сыновья годится! 49-летняя Эвелина Бледанс закрутила роман со звездой сериала «Кадетство»

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Эвелина Бледанс

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Российские СМИ трубят, что Эвелина Бледанс влюблена в 28-летнего Аристарха Венеса.

Не так давно актриса и телеведущая Эвелина Бледанс дала понять, что у нее наконец появился новый возлюбленный. Журналисты выведали, что им является молодой актер Аристарх Венес, известный по сериалам «Кадетство» и «Кремлевские курсанты».

«Эвелина и Аристарх давно знакомы, они вместе заняты в спектакле «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов». Причем по сюжету играют любовников. На этой почве и сблизились. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины, малышом Семочкой, обожает проводить с ним время, играть», — рассказали журналу StarHit в окружении пары.

Сама Эвелина тоже прокомментировала информацию о своем новом романе: «В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами».

Напомним, Бледанс 7 лет была замужем за продюсером Александром Семиным. А Венес долгое время встречался с фотографом Анной Горбачевой. Кстати, старший сын Эвелины Николай, который живет и работает в Израиле, — ровесник Аристарха.

Фото: Instagram

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