Тем не менее некоторые фолловеры Билана сочли, что Дима и Юлия уж слишком нежно обнимаются. «Так же хочется прижаться», «Какая пара!», «Я тоже хочу выглядеть такой счастливой», — написали они. А как вам кажется, певцы действительно вместе или просто дружат?

Фото: Instagram