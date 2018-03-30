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В отцы годится! 43-летний Леонардо Ди Каприо встречается с 20-летней падчерицей Аль Пачино

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Леонардо Ди Каприо
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Папарацци запечатлели новую сладкую парочку на прогулке в Лос-Анджелесе.

Сердце одного из самых завидных холостяков в Голливуде снова занято: на днях Леонардо Ди Каприо и модель Камилла Морроне подтвердили слухи о своем романе, появившись вместе на прогулке. Влюбленные нежно обнимались, не обращая внимания на папарацци.

По-видимому, паре так же безразлична большая разница в возрасте — 23 года. Впрочем, до мисс Морроне Ди Каприо встречался с другой юной моделью — датчанкой Ниной Агдал.

О начинающей модели Камилле известно немногое — она является падчерицей легендарного актера Аль Пачино и часто появляется на светских мероприятиях. Интересно, в курсе ли Аль и что он думает по этому поводу?

Фото: Global Look Press

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