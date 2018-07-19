logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

В мини-платье, с букетами и новым ухажером: Анастасия Волочкова улетела в отпуск

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Анастасия Волочкова с незнакомцем

Arrows-left
Arrows-right
Reload
42-летняя Анастасия Волочкова на несколько дней вернулась в любимый отель в Турции.

Анастасия Волочкова регулярно делится с фолловерами своего микроблога снимками и видеороликами, поэтому интернет-пользователи знают, как проходит буквально каждый день балерины. Например, недавно она улетела в очередной небольшой отпуск в Турцию и, как считают поклонники, наконец решила показать своего нового ухажера.

Волочкова позирует с незнакомцем на террасе своего номера в отеле. «Отдохнем за вас всех! Счастья вам!» — так подписала снимок танцовщица.

Анастасия еще с середины июня намекала, что у нее завязался новый роман. Поклонники пытались выяснить, кто именно является ее избранником. В качестве нового объекта страсти многие называли, в частности, преподавателя вокала у дочери балерины Ариадны — Юрия Гончара. Мужчина довольно часто мелькал на совместных снимках с Волочковой, в том числе с отдыха. Однако в Турции рядом с Анастасией находится уже другой кавалер.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
#Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей
Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме