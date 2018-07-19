В мини-платье, с букетами и новым ухажером: Анастасия Волочкова улетела в отпуск

Анастасия Волочкова регулярно делится с фолловерами своего микроблога снимками и видеороликами, поэтому интернет-пользователи знают, как проходит буквально каждый день балерины. Например, недавно она улетела в очередной небольшой отпуск в Турцию и, как считают поклонники, наконец решила показать своего нового ухажера.
Волочкова позирует с незнакомцем на террасе своего номера в отеле. «Отдохнем за вас всех! Счастья вам!» — так подписала снимок танцовщица.
Анастасия еще с середины июня намекала, что у нее завязался новый роман. Поклонники пытались выяснить, кто именно является ее избранником. В качестве нового объекта страсти многие называли, в частности, преподавателя вокала у дочери балерины Ариадны — Юрия Гончара. Мужчина довольно часто мелькал на совместных снимках с Волочковой, в том числе с отдыха. Однако в Турции рядом с Анастасией находится уже другой кавалер.
Фото и видео: Instagram