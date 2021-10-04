Ученые определились, сколько раз в неделю надо заниматься сексом для полного счастья

В свою очередь, российский психолог Татьяна Сухинина считает показатели статистики удручающими, и что такое количество половых контактов категорически мало для людей, состоящих в постоянных отношениях. Редкий секс чаще всего свидетельствует о том, что партнеры отдалились друг от друга.

По мнению специалиста, необходимо заниматься сексом не реже одного раза в неделю для здоровой интимной жизни. При этом важно, чтобы это происходило не потому что «надо» во избежание конфликтов в отношениях, а исключительно как «желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть», отметила эксперт. Об этом сообщает «Пятый канал».