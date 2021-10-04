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Ученые определились, сколько раз в неделю надо заниматься сексом для полного счастья
Ученые из шведской ассоциации сексуального просвещения (RFSU) выяснили оптимальную частоту интимной близости. По их данным, необходимо заниматься сексом как минимум один или два раза в неделю. Изучив привычки местных жителей, исследователи обнаружили неблагоприятную картину: каждый четвертый занимается любовью раз в два месяца или даже реже.
В свою очередь, российский психолог Татьяна Сухинина считает показатели статистики удручающими, и что такое количество половых контактов категорически мало для людей, состоящих в постоянных отношениях. Редкий секс чаще всего свидетельствует о том, что партнеры отдалились друг от друга.
По мнению специалиста, необходимо заниматься сексом не реже одного раза в неделю для здоровой интимной жизни. При этом важно, чтобы это происходило не потому что «надо» во избежание конфликтов в отношениях, а исключительно как «желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть», отметила эксперт. Об этом сообщает «Пятый канал».
Фото: freepik.com