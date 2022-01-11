Ученые определили влияние группы крови на либидо. Кто самый сексуально активный

Как оказалось, самыми страстными и неутомимыми любовниками стали порядка 6% населения Земли, а именно носители редкой четвертой группы крови. По словам специалистов, такие люди отличаются бурной фантазией и высоким либидо. Однако имеют способность сохранять накал страстей долгое время, пишет портал «ProГород».

В то же время носителей первой группы крови тоже можно назвать сексуально активными. Но данное качество они демонстрируют исключительно партнерам, которым доверяют. Причем такие люди легко подстраиваются и учитывают интимные предпочтения возлюбленного.