Ученые определили влияние группы крови на либидо. Кто самый сексуально активный
Как оказалось, самыми страстными и неутомимыми любовниками стали порядка 6% населения Земли, а именно носители редкой четвертой группы крови. По словам специалистов, такие люди отличаются бурной фантазией и высоким либидо. Однако имеют способность сохранять накал страстей долгое время, пишет портал «ProГород».
В то же время носителей первой группы крови тоже можно назвать сексуально активными. Но данное качество они демонстрируют исключительно партнерам, которым доверяют. Причем такие люди легко подстраиваются и учитывают интимные предпочтения возлюбленного.
Быстро увлечься новым человеком и так же скоро потерять к нему интерес часто свойственно тем, кто родился со второй группой крови. Они любят яркие эмоции, потому легко отпускают старое и постоянно жаждут чего-то нового, в том числе и партнера.
Между тем представителям третьей группы чужды накал страстей и погоня за новыми ощущениями. Их темперамент требует спокойной и размеренной жизни, что касается и секса.
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