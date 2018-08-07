«У нас все общее»: две пары идентичных близнецов одновременно сыграли свадьбу в США

Прошедший на днях фестиваль близнецов в городе Туинсберг, Огайо, принес трогательную весть: в ходе всеобщего веселья сыграли свадьбу две пары идентичных близнецов.

Джош и Джереми Слейерс сделали предложение своим любимым девушкам Бриттани и Бриане Дин 2 февраля — в этой дате совпали цифры 02-02. Теперь пришло время заключить необычный союз.

«Это было похоже на сказку. Для нас было очень важно выйти замуж за близнецов. Даже когда мы были маленькими девочками, в детском саду, мы задумывались над этим», — прокомментировала Бриана, новоиспеченная жена Джереми, в разговоре с PEOPLE.