«У нас все общее»: две пары идентичных близнецов одновременно сыграли свадьбу в США

Прошедший на днях фестиваль близнецов в городе Туинсберг, Огайо, принес трогательную весть: в ходе всеобщего веселья сыграли свадьбу две пары идентичных близнецов.
Джош и Джереми Слейерс сделали предложение своим любимым девушкам Бриттани и Бриане Дин 2 февраля — в этой дате совпали цифры 02-02. Теперь пришло время заключить необычный союз.
«Это было похоже на сказку. Для нас было очень важно выйти замуж за близнецов. Даже когда мы были маленькими девочками, в детском саду, мы задумывались над этим», — прокомментировала Бриана, новоиспеченная жена Джереми, в разговоре с PEOPLE.
«Мы понимали, что шансы ничтожно малы. Должны были звезды сложиться. И теперь я выхожу замуж за мужчину моей мечты и то же самое происходит с моей сестрой, совсем рядом», — добавила Бриттани.
Пары познакомились годом ранее на том же фестивале. Избранники девушек также искали спутниц жизни, как две капли похожих друг на друга.
«Если бы они не встретили близнецов, они никогда не женились бы. Обычные люди просто не могут разделить тех чувств, которые испытываем мы по отношению друг к другу, они не могут понять близнецов», — отметили сестры.
Молодожены выбрали одинаковые платья и костюмы, сделали одинаковые прически. Они также планируют жить вместе в одном большом доме и воспитывать детей тоже вместе.
Фото: facebook