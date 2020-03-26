«У меня просто отключился мозг»: Бузова рассказала об отношениях с Давой, планах на свадьбу и брачный контракт

Позже Дава прилетал к Ольге на концерт в Сочи, а когда она вернулась с проекта — устроил ей романтический вечер, и тогда она поняла, что он за ней ухаживал.

«Если официально, я думаю что это было наше первое свидание. Мы остались вдвоем, начали болтать, и потом все как-то очень быстро закрутилось, завертелось. Я ни о чем не думала. Мне кажется, что когда ты начинаешь анализировать, это не про чувства, это не про любовь. У меня просто напрочь реально отключился мозг. Я наслаждалась этим чувством», — призналась она.

Узнав историю Давы, Ольга поняла, что хочет доверять ему. «Я знаю все про его жизнь. Мы очень много с ним разговаривали и он мне все рассказал — до того, как в СМИ все стало появляться, что он аферист и мошенник... это конечно чушь. У нас с ним секретов не было. Я рассказала, как меня предавали, как мне делали больно, он все это знал. Так получилось, что мы два раненых человека и боимся одного и того же. Его тоже предавали, несмотря на то, что он красавчик. Мужчинам тоже изменяют, мужчин тоже предают. Мне кажется, просто если человек проживал боль, он просто такую боль другому человеку не сможет причинить. То есть я не смогу предать, потому что я знаю, как это больно. И мне кажется, что он тоже», — пояснила она.

Бузова призналась, что Дава планирует взять ее в жены. На вопрос о брачном контракте она смутилась. С одной стороны, у нее много имущества, но с другой — ей было очень неприятно, когда в своем время ее бывший муж предложил ей составить контракт и оставил ее ни с чем.

Она не боится афишировать отношения с ним, считая их частью свой очень публичной жизни. Она уверена, что поклонники ее не поймут, если она начнет скрывать эту часть жизни. «Я чувствую себя с ним девочкой, он говорит мне "маленькая моя"», — с нежностью говорит певица.

Сейчас Ольга Бузова и ее собачки живут в квартире Давида Манукяна. Певица строит свой дом, в который планирует переехать с новым возлюбленным — и даже попросила дизайнера переделать гардеробную из полностью «девочкиной», перекрасив часть в мужские цвета.

«Я могу себе позволить любить того, кого я хочу. И я могу себе позволить совершать ошибки. Я не хочу сейчас жить с мыслями о том, что опять со мной... я даже не хочу об этом думать. Мне никто не дает никаких гарантий. Любовь она либо есть, либо ее нет», — призналась она.