Тюремный срок за игрушки для взрослых: будьте осторожны в отпуске

Владельцев вибраторов в Великобритании предупреждают, что они должны проверить законы за рубежом, прежде чем путешествовать, поскольку вибраторы запрещены в некоторых странах, сообщает британский таблоид Mirror.

В таких странах, как Малайзия, Таиланд и Мальдивы, есть запрет на секс-игрушки, и любой, кто привезет их в страну, будет вынужден столкнуться с властями.

На Мальдивах вибраторы и фаллоимитаторы относятся к группе «порнографических материалов», которая полностью запрещена таможенной службой Мальдивских островов. Аналогично в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, Таиланде, Вьетнаме — секс-игрушки могут быть конфискованы. В Малайзии за ввоз вибратора или даже непристойной картинки или книги может грозить тюремный срок от 1 до 3 лет или штраф. В Индии — да-да, на родине «Камасутры»! —запрещены любые объекты фаллической формы.