«Ты самый лучший»: Валерия призналась в любви Иосифу Пригожину в 15-ю годовщину свадьбы

Утром 5 июня певица Валерия и Иосиф Пригожин обменялись в социальных сетях нежными поздравлениями с 15-й годовщиной свадьбы. Счастливый супруг в Instagram опубликовал свадебные фотографии и признался, что все эти годы пронеслись как один день.

«5 июня -для нас знаменательная дата. Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15 -летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым», - признался Иосиф Пригожин (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).