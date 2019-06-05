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«Ты самый лучший»: Валерия призналась в любви Иосифу Пригожину в 15-ю годовщину свадьбы

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Валерия и Иосиф Пригожин познакомились 16 лет назад

Фото: Instagram
Певица и продюсер отмечают хрустальную свадьбу.

Утром 5 июня певица Валерия и Иосиф Пригожин обменялись в социальных сетях нежными поздравлениями с 15-й годовщиной свадьбы. Счастливый супруг в Instagram опубликовал свадебные фотографии и признался, что все эти годы пронеслись как один день.

«5 июня -для нас знаменательная дата. Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15 -летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым», - признался Иосиф Пригожин (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Валерия поблагодарила мужа за счастье и то, что они любят одно и то же, несмотря на разницу характеров. «5 июня - наш семейный праздник, и сегодня мы отмечаем Хрустальную свадьбу, то есть нашей паре уже 15 лет. А все начиналось с того самого места, где мы сфотографировались несколько дней тому назад - ресторана "Ваниль". Именно там больше 16 лет тому назад мы впервые встретились и больше не расставались. А может, мы счастливы все это время, и наша жизнь наполнена ароматом ванили, потому что познакомились в правильном месте? Любимый, ты самый лучший, и хорошо, что мы такие разные, хорошо, что спорим, но все - таки любим одно и то же, иначе все было бы не по-настоящему», - призналась в чувствах певица.

«Лера, Йося! Поздравляю!!! Неужели уже 15 лет???)))», - поздравил друзей Игорь Николаев.

К поздравлениям присоединились Анита Цой, Денис Клявер, Саша Савельева, Юля Савичева, Арман Давлетьяров, Юлия Ковальчук, Наталья Подольская и другие друзья и коллеги молодоженов.

Валерия и Иосиф Пригожин в «Вечернем Урганте»

«Чтобы такие же счастливые и красивые праздновали 50летие со дня свадьбы», «Поздравляем. будьте всегда счастливы», - пожелали поклонники Валерии и Иосифа.

Влаерия и Иосиф Пригожин со Стасом Костюшкиным - «Очень караочен»

Вам нравится пара Иосифа и Валерии?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ МУЗ ТВ, Вечерний Ургант

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