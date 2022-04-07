Топ-8 правил горячего секса, при следовании которым проведете незабываемую ночь

Исключите из своей жизни понятие «супружеский долг». Секс в паре должен быть только по взаимному желанию. Надо с пониманием относиться к потребностям партнера и не приставать, если он устал или нехорошо себя чувствует, а также, наоборот, без причин не прикрываться головной болью.

Не формируйте график, поскольку интим — не обязательство. Намного интереснее спонтанный секс, резко возникает необузданная страсть, позволяющая получить незабываемые ощущения.

Не забывайте про регулярность. В среднем сексологи рекомендуют заниматься любовью 2-3 раза в неделю.

Оба проявляйте инициативу. В некоторых парах мужчина делает первый шаг, но это неправильно. Женщина тоже должна показывать партнеру, что он желанен и интересен ей.

Экспериментируйте. Если вы находитесь в отношениях на протяжении многих лет, особенно актуально разнообразие в постели. Это позволит привнести перчинку в ваши отношения и даже разжечь былую страсть.

Разговаривайте. Мы не умеем читать мысли друг друга, поэтому важно делиться с партнером своими желаниями и учитывать его.

Не стесняйтесь. Мужчины любят уверенных в себе женщин. Расслабьтесь и получайте удовольствие, а не переживайте из-за включенного света и несовершенств фигуры.