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Топ-8 правил горячего секса, при следовании которым проведете незабываемую ночь

Интимная близость — важная составляющая гармоничных отношений, от которой зависит семейное благополучие. Таким образом партнеры коммуницируют друг с другом, объединяются, что позволяет сократить напряжение и избежать ссор, скандалов. В то же время есть несколько правил идеального секса.
Топ-8 правил горячего секса, при следовании которым проведете незабываемую ночь

  1. Исключите из своей жизни понятие «супружеский долг». Секс в паре должен быть только по взаимному желанию. Надо с пониманием относиться к потребностям партнера и не приставать, если он устал или нехорошо себя чувствует, а также, наоборот, без причин не прикрываться головной болью.

  2. Не формируйте график, поскольку интим — не обязательство. Намного интереснее спонтанный секс, резко возникает необузданная страсть, позволяющая получить незабываемые ощущения.

  3. Не забывайте про регулярность. В среднем сексологи рекомендуют заниматься любовью 2-3 раза в неделю.

  4. Оба проявляйте инициативу. В некоторых парах мужчина делает первый шаг, но это неправильно. Женщина тоже должна показывать партнеру, что он желанен и интересен ей.

  5. Экспериментируйте. Если вы находитесь в отношениях на протяжении многих лет, особенно актуально разнообразие в постели. Это позволит привнести перчинку в ваши отношения и даже разжечь былую страсть.

  6. Разговаривайте. Мы не умеем читать мысли друг друга, поэтому важно делиться с партнером своими желаниями и учитывать его.

  7. Не стесняйтесь. Мужчины любят уверенных в себе женщин. Расслабьтесь и получайте удовольствие, а не переживайте из-за включенного света и несовершенств фигуры.

  8. Флиртуйте. Чтобы пробудить желание партнера и настроить его на приятный вечер, присылайте нескромные сообщения, делитесь пошлыми мыслями и желаниями. Это позволит вам больше раскрыться, пишет Рrogoroduhta.

Фото: freepik.com

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