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«Так похожи»: пользователи Сети обсуждают нежное фото Пелагеи и Ивана Телегина

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Иван Телегин и Пелагея

Фото: Instagram Ивана Телегина
Хоккеист поделился новым фото с отдыха с любимой супругой.

В последнее время хоккеист Иван Телегин все чаще публикует в Instagram кадры с любимой супругой, певицей Пелагеей. На днях пара отправилась на Мальдивы, о чем Иван сообщил в своем блоге. «Новый день с моей девочкой», — подписал спортсмен романтичное фото.

«Какая вы сладкая пара», «Так похожи!», «Очень красивые», «Какие вы милые», «Вы очень подходите друг другу, береги ее», «Какие классные, просто глаз не оторвать», «Так подходите друг другу», «Да вы прям сияете»,— обсуждают пару фолловеры Телегина.

Напомним, долгое время Иван Телегин и Пелагея скрывали свои отношения. Пара сыграла тайную свадьбу в 2016 году, а в январе 2017 года у супругов родилась дочь Таисия.

Больше о семье Пелагеи вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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