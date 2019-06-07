«Так похожи»: пользователи Сети обсуждают нежное фото Пелагеи и Ивана Телегина

«Какая вы сладкая пара», «Так похожи!», «Очень красивые», «Какие вы милые», «Вы очень подходите друг другу, береги ее», «Какие классные, просто глаз не оторвать», «Так подходите друг другу», «Да вы прям сияете»,— обсуждают пару фолловеры Телегина.

Напомним, долгое время Иван Телегин и Пелагея скрывали свои отношения. Пара сыграла тайную свадьбу в 2016 году, а в январе 2017 года у супругов родилась дочь Таисия.