45-летняя звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова стала гостьей шоу «Судьба человека» Бориса Корчевникова и рассказала о своей личной жизни.

Светлана Пермякова обычно охотно рассказывает поклонникам подробности своих отношений с мужчинами, однако немногие знали, что не так давно она дала еще один шанс молодому отцу своей дочери Варвары, 31-летнему Максиму Скрябину.

«Я поняла, что это взрослый и ответственный человек. Он меня защищает, оберегает», — рассказала актриса о возлюбленном, который, как и Светлана, пришел в студию шоу «Судьба человека».