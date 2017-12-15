Светлана Пермякова хочет обвенчаться с молодым отцом своей дочери, но свекровь против
Фото из Instagram Светланы Пермяковой
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45-летняя звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова стала гостьей шоу «Судьба человека» Бориса Корчевникова и рассказала о своей личной жизни.
Светлана Пермякова обычно охотно рассказывает поклонникам подробности своих отношений с мужчинами, однако немногие знали, что не так давно она дала еще один шанс молодому отцу своей дочери Варвары, 31-летнему Максиму Скрябину.
«Я поняла, что это взрослый и ответственный человек. Он меня защищает, оберегает», — рассказала актриса о возлюбленном, который, как и Светлана, пришел в студию шоу «Судьба человека».
Однако мама Максима наотрез отказалась общаться с невесткой. Актриса даже не называет женщину свекровью. «В какой-то момент человек сказал: "Нет". Ну нет так нет», — заявила Пермякова. Она добавила, что не хочет официально связывать себя узами брака, но готова... обвенчаться со Скрябиным. Об этом она сказала любимому в присутствии всех гостей и ведущего шоу, и молодой человек с улыбкой кивнул.