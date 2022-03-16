Супруги съехались спустя 20 лет отношений и раскрыли секрет свежих чувств

54-летняя Клэр Берк и ее 48-летний муж Дэвид долгие годы жили порознь, поскольку считали, что наличие личного пространства у каждого из них укрепляет отношения. Таким образом удавалось постоянно скучать по партнеру и с нетерпением ждать каждой встречи, признается героиня материала. «Я никогда не хотела становиться ворчливой женой, а, живя отдельно, мы избегали споров, которые возникают у большинства пар», — сообщила Клэр.

Между тем спустя 20 лет отношений, из которых 8 были в браке, пара решила съехаться. Они уже купили общий дом и планируют остаться под одной крышей навсегда. Но вместе с тем супруги по-прежнему уделяю особое внимание личному пространству, потому спят они не просто в разных кроватях, а каждый имеет свою спальню.

Как сообщила Клэр Daily Mail, Дэвид был более заинтересован в совместной жизни, а она долго сомневалась, поскольку боялась не справиться и навредить браку. Она беспокоилась, что не сможет смириться с привычками любимого и будут возникать споры. «Мы никогда даже не думали о том, как будем жить под одной крышей. Но это оказалось удивительно. Мы так счастливы, и я не вижу причин, чтобы не жить вместе вечно», — заключила Берк.