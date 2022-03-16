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Супруги съехались спустя 20 лет отношений и раскрыли секрет свежих чувств

Супружеская пара из английского города Бредфорд поведала необычную особенность своей личной жизни. Их вид взаимоотношений значительно отличался от привычного понимания семьи. Несмотря на то что они вместе уже порядка 20 лет, жить под одной крышей муж и жена стали только сейчас.
Супруги съехались спустя 20 лет отношений и раскрыли секрет свежих чувств

54-летняя Клэр Берк и ее 48-летний муж Дэвид долгие годы жили порознь, поскольку считали, что наличие личного пространства у каждого из них укрепляет отношения. Таким образом удавалось постоянно скучать по партнеру и с нетерпением ждать каждой встречи, признается героиня материала. «Я никогда не хотела становиться ворчливой женой, а, живя отдельно, мы избегали споров, которые возникают у большинства пар», — сообщила Клэр.

Между тем спустя 20 лет отношений, из которых 8 были в браке, пара решила съехаться. Они уже купили общий дом и планируют остаться под одной крышей навсегда. Но вместе с тем супруги по-прежнему уделяю особое внимание личному пространству, потому спят они не просто в разных кроватях, а каждый имеет свою спальню.

Как сообщила Клэр Daily Mail, Дэвид был более заинтересован в совместной жизни, а она долго сомневалась, поскольку боялась не справиться и навредить браку. Она беспокоилась, что не сможет смириться с привычками любимого и будут возникать споры. «Мы никогда даже не думали о том, как будем жить под одной крышей. Но это оказалось удивительно. Мы так счастливы, и я не вижу причин, чтобы не жить вместе вечно», — заключила Берк.

Фото: freepik.com

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