Стресс и еще 5 причин низкого либидо и как улучшить качество сексуальной жизни

Третий фактор – несовместимость в сексе. Если то, чем вы занимаетесь в постели, не вызывает у вас трепета и возбуждения, вряд ли вы захотите это повторить. Кому-то нравится медленный и чувственный секс, кому-то нужна романтика и томные взгляды, а кто-то предпочитает пожестче, и очень важно, чтобы ваши стили совпадали. Для этого разговаривайте со своим партнером о том, чего вам хочется, а чего нет, благодаря этому качество вашей интимной жизни улучшится в разы. Четвертый – отсутствие оргазма. Согласно исследованию, только 39% женщин испытывают оргазм со своим партнером. Однако, если у вас нет его, то и стимула заниматься сексом гораздо меньше. Возможно, причиной отсутствия кульминации является одна из причин, озвученных выше, потому срочно постарайтесь решить эту проблему.

Кроме того, на уровень либидо всегда влияют стресс и депрессия – это классические убийцы желания. После начала пандемии коронавируса 44% американцев отметили, что секс стал менее частым и приносящим удовольствие, потому важно выйти из этого состояния, ведь в сексе важно чувствовать себя расслабленным. И последняя причина – мужчины и женщины по-разному возбуждаются. Мужчинам свойственна большая спонтанность, эрекция происходит быстрее. А женщине на раскачку нужно больше времени, им важна прелюдия. Однако большинство почему-то уверено, что высокий уровень либидо – это когда секса хочется всегда, но это совершенно не так.

Фото: pexels

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!