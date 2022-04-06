Приятное с полезным: как часто нужно заниматься сексом, чтобы укрепить иммунитет

По словам специалиста, у людей бывает сильная, средняя и слабая половая конституция, от которой зависит степень влечения. «Для кого-то нужен ежедневный секс, для кого-то один-два раза в год — таких мало. Но в основном мы попадаем в среднюю категорию», — рассказала она.

Между тем Ирина Айриянц в беседе с NEWS.ru отметила, что среднестатистическая пара занимается сексом 2-3 раза в неделю. Это считается условной нормой, на которую влияют различные факторы: самочувствие обоих партнеров, фаза гормонального цикла у женщин и прочее. «А если у человека потребности выше — то тут присоединяется мастурбация, даже если есть регулярная половая жизнь. Но в норме мастурбация не может заменить ни физической, ни эмоциональной составляющей полового акта», — заявила психиатр-сексолог и уточнила, что обсуждаемая норма была определена 30-40 лет назад.