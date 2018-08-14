Соперница Ани Лорак рассказала об отношениях с ее мужем

Недавно супруга Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, застали в ночном клубе со спутницей, которой оказалась киевская модель Яна Беляева. Мужчина обнимал девушку совсем не по-дружески, однако Яна настаивает в новом интервью, что Мурат — просто ее приятель.
«Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. Мы видимся нечасто, в компании. А на видео не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там темно и ничего не видно», — заявила Беляева в беседе с корреспондентом агентства ТСН.
Ани Лорак предпочитает не комментировать ситуацию, но после обнародования скандальных кадров с ее мужем и Яной Беляевой она сняла обручальное кольцо. В свою очередь Налчаджиоглу на днях прервал молчание, опубликовав цитату, которую многие сочли за объяснение его поступков: «Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня».
Фото: Instagram, Facebook