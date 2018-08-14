Соперница Ани Лорак рассказала об отношениях с ее мужем

Недавно супруга Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, застали в ночном клубе со спутницей, которой оказалась киевская модель Яна Беляева. Мужчина обнимал девушку совсем не по-дружески, однако Яна настаивает в новом интервью, что Мурат — просто ее приятель.

«Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. Мы видимся нечасто, в компании. А на видео не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там темно и ничего не видно», — заявила Беляева в беседе с корреспондентом агентства ТСН.