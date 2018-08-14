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Соперница Ани Лорак рассказала об отношениях с ее мужем

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Модель Яна Беляева наконец прокомментировала слухи о романе с Муратом Налчаджиоглу.

Недавно супруга Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, застали в ночном клубе со спутницей, которой оказалась киевская модель Яна Беляева. Мужчина обнимал девушку совсем не по-дружески, однако Яна настаивает в новом интервью, что Мурат — просто ее приятель.

«Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. Мы видимся нечасто, в компании. А на видео не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там темно и ничего не видно», — заявила Беляева в беседе с корреспондентом агентства ТСН.

Ани Лорак предпочитает не комментировать ситуацию, но после обнародования скандальных кадров с ее мужем и Яной Беляевой она сняла обручальное кольцо. В свою очередь Налчаджиоглу на днях прервал молчание, опубликовав цитату, которую многие сочли за объяснение его поступков: «Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня».

Фото: Instagram, Facebook

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