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Собственный бизнес, стройные ноги, все тело в тату: в Сети обсуждают «новую девушку» Гуфа

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гуф

Фото: Instagram Гуфа

Экс-бойфренд Кети Топурии улетел в Таиланд с татуированной красоткой.

Видео, которое появилось в Instagram Гуфа, спровоцировало разговоры о том, что музыкант наконец нашел себе новую девушку. В кадре фигурировали стройные ноги с татуировками в виде Мини и Микки Маус. В геолокации был указан остров Пхукет (Таиланд) — по всей видимости, пара отдыхает именно там. На фото из ресторана с экзотической пищей вновь запечатлена татуированная рука.

Ужин в экзотическом ресторане

Фото: Instagram Гуфа

СМИ предположили, что ноги и руки с тату принадлежат бизнес-леди Юлии Королевой, которая известна в Instagram как владелица своего бренда одежды и салона красоты. Совместное фото, найденное в блоге предполагаемой возлюбленной рэпера, подтверждает предположения — эти двое как минимум хорошо знакомы.

Юлия Королева и Гуф

Фото: Instagram Юлии Королевой

Правда, в «сториз» Юлии, помимо Гуфа, фигурируют еще люди, поэтому вполне возможно, что СМИ приняли дружескую тусовку за романтическую поездку. Где правда — покажет время.

Новость о том, что солистка группы «А'Студио» Кети Топурия бросила рэпера Гуфа, наделала немало шума в ноябре 2018 года. Сейчас певица счастлива в отношениях с 35-летним бизнесменом Львом Деньговым.

Ранее Гуф был женат на Айзе Анохиной, их брак продлился до 2014 года,сейчас они воспитывают общего сына Сэма, который остался жить с мамой.

Фото и видео: instagram

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