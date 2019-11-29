Собственный бизнес, стройные ноги, все тело в тату: в Сети обсуждают «новую девушку» Гуфа

Правда, в «сториз» Юлии, помимо Гуфа, фигурируют еще люди, поэтому вполне возможно, что СМИ приняли дружескую тусовку за романтическую поездку. Где правда — покажет время.

Новость о том, что солистка группы «А'Студио» Кети Топурия бросила рэпера Гуфа, наделала немало шума в ноябре 2018 года. Сейчас певица счастлива в отношениях с 35-летним бизнесменом Львом Деньговым.

Ранее Гуф был женат на Айзе Анохиной, их брак продлился до 2014 года,сейчас они воспитывают общего сына Сэма, который остался жить с мамой.