СМИ выяснили, с кем встречается Рита Дакота

Свой январский отпуск певица Рита Дакота решила провести на Бали. Туда она отправилась с двухлетней дочкой Мией, а уже на острове, в одном из местных супермаркетов, ее застали в компании 32-летнего музыканта и клипмейкера Федора Белогая.

Очевидцы сообщили порталу Life.ru, что пара вела себя вполне нежно, обнимая друг друга. Впрочем, доподлинно все-таки неизвестно, кем мужчина является певице — просто другом, коллегой или новым возлюбленным.

О разводе с отцом своей дочери — музыкантом Владом Соколовским – Рита объявила в августе 2018 года. Молодая мама пожаловалась, что мужчина изменял ей, когда она была в положении. Многие тогда восприняли это как пиар-ход, однако до сих пор пара не воссоединилась.