СМИ обсуждают личность новой девушки Сергея Шнурова

Противоречивые слухи о личной жизни лидера группировки «Ленинград» ходят с тех пор как музыкант расстался с супругой Матильдой. Отвечая на вопрос о новом романе Сергея Шнурова, его друг сообщил, что личность дамы сердца артиста произведет на публику эффект разорвавшейся «бомбы». С тех пор поклонники примеряют этот эпитет к любой женщине, оказавшейся рядом с артистом. Предполагали даже что 45-летний музыкант воссоединится со своей бывшей пассией, 31-летней актрисой Оксаной Акиньшиной. Но чуда, по всей видимости, не случилось.

В этот понедельник, 10 сентября, на премии журнала GQ «Человек года» в «Барвиха Luxury Village» Шнур появился с совершенно другой, но не менее эффектной дамой. Ягодно-красное платье, непослушные русые локоны, дерзкий взгляд — молодая незнакомка заставила представителей прессы искать ответ на вопрос: «Кто она». Сергей во всеуслышанье заявил, что его спутницу зовут Варвара, но, как выяснилось позже, он пошутил.

Инсайдеры узнали в спутнице Сергея Шнурова светскую львицу Ольгу Абрамову. «С лидером "Ленинграда" она мутит с лета и метит в Матильды», — сообщает телеграм-канал «Антиглянец». Публикации в СМИ подтверждают, что похожую на Ольгу даму уже видели рядом с Сергеем на съемках седьмого сезона шоу «Голос».