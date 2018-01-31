32-летняя Ольга Бузова и 39-летний Тимур Батрутдинов продолжают проводить время вместе в Москве.

Ольга и Тимур встретились во время отдыха в Таиланде и стали будоражить общественность намеками на свой страстный роман. При этом в одном из недавних интервью Бузова заявила, что просто дружит с комиком, однако «все может быть».

Возможно, певица все-таки дала Батрутдинову шанс: на днях пару видели вместе на выходе из московского отеля Four Seasons. Они мило держались за руки и выглядели совсем как влюбленные. А через пару часов Ольга опубликовала в своем Instagram видеоролик, в котором призналась, что «совершенно случайно» встретила Тимура в кофейне и очень рада его видеть.