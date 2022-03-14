Сколько интима должно быть в длительных отношениях: мнение сексолога

Как сообщила специалист, насыщенную сексуальную жизнь в начале отношений определяет интенсивность эмоциональных переживаний, влюбленность, а также всплеск гормонов. Но со временем частота половых контактов становится не столько актуальна, а важной составляющей в паре становится эмоциональная близость.

Ежедневные занятия сексом свойственны для людей младше 25 лет. Тогда как с возрастом периодичность значительно ниже, что вызвано усталостью и напряжением. Галина Степанова рекомендовала заниматься сексом 3-4 раза в неделю, а особенно актуально это для здоровых, молодых и не имеющих детей партнеров.

Между тем на сексуальное желание влияет множество факторов: физическое состояние, уровень стресса, менопауза, уровень мотивации, стадия отношений и прочее. В связи с этим определенной «нормы» не существует, потому частота интима для каждой пары индивидуальна, рассказала врач-сексолог в беседе с изданием SOLENKA.INFO.