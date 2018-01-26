Шутка ли? Тимур Батрутдинов назначил дату свадьбы с Ольгой Бузовой
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Пока поклонники гадают, действительно ли певица Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов встречаются, сам шоумен называет... дату свадьбы с артисткой.
@buzova86 , я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь ,на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться!) Это был невероятный отпуск! Я рад, что позвонил тебе перед вылетом;) Те четыре дня, что мы случайно не встречались, были самыми спокойными и скучными! Для меня Пхукет - это ты!) До встречи в Москве! #междуработами 🌴🌊👋🛫🌲❄️