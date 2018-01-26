Пока поклонники гадают, действительно ли певица Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов встречаются, сам шоумен называет... дату свадьбы с артисткой.

По сообщениям сразу нескольких СМИ, вчера вечером в прямом эфире своего Instagram Тимур Батрутдинов неожиданно заговорил о свадьбе со своей предполагаемой возлюбленной Ольгой Бузовой.

Комик сообщил, что если до 28 октября этого года ни он, ни Ольга не найдут других спутников, то они поженятся в Барселоне.