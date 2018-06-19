Сексуальный купальник и горячие объятия: Кети Топурия и Гуф улетели вместе к морю

Эти двое отдыхают вместе не впервые. Пляжные фотографии возникают в блогах звезд практически одновременно, однако официально они ни разу не признавались в своих отношениях — лишь косвенно: настолько откровенные объятия вряд ли позволят себе просто друзья.

Слухи о романе Кети Топурии и Алексея Долматова (это — настоящее имя Гуфа) начались после рождественских каникул, когда певица еще состояла в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Таинственным образом маршруты их с рэпером путешествий совпали, а папарацци даже сделали их совместные фото, но после возвращения домой оба исполнителя отрицали роман.

После развода с первым мужем Кети воспитывает дочь Оливию.

Фото: instagram