Сексуальная несовместимость: чем вызваны проблемы в постели и как их решить

Для соответствующей работы потребовались данные 97 пар, в которых женщина чувствовала недостаточное сексуальное желание. Респонденты заполняли анкеты в начале исследования и через год. Однако не всем из них удалось наладить отношения, потому некоторые люди расстались, а завершили опрос 66 пар.

Как сообщили специалисты, на первых этапах отношений сексуальный интерес к новому партнеру весьма высок. Но со временем степень влечения снижается. Это может быть связано со сменой приоритетов, небольшие проблемы между партнерами начинают восприниматься более остро.

Тогда исследователи под руководством психолога Стефани Рапосо решили выяснить, что способно исправить проблемы в сексе. Одни нашли способ поддержания влечения в паре в проработке проблем и совместном преодолении несовместимости. В то же время другие отметили, что для удачных интимных отношений необходима врожденная совместимость между двумя людьми.

В результате оказалось, что женщины, смирившиеся с недостаточным сексуальным удовлетворением, испытывали проблемы чаще, чем партнерши из пар, готовых совместно работать над трудностями. Ученые сделали вывод, что фатализм в вопросе сексуальных проблем чаще всего непродуктивен и ведет к усилению чувства беспомощности. Это приводит к еще более сильному угнетению желания, пишет «Газета.ru», ссылаясь на статью из журнала The Journal of Sex Research.