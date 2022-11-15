Сексолог раскрыла секрет: как понять, что женщина испытала оргазм

Мужчины больше всего не хотят столкнуться с имитацией партнершей оргазма. Сексолог и психолог Юлия Толмачева назвала несколько признаков, которые дадут понять, что женщине было хорошо на самом деле. Об этом пишет «Газета.Ru».

По ее словам, женщину возбудить сложнее, чем мужчину. Но партнер может понять, когда его спутница точно готова к сексу.

«Увлажнение входа во влагалище – за это отвечает работа бартолиновых желез. Главная их природная задача – снизить риск травматизации при проникновении. Но их работа может быть нарушена – то есть возбуждение есть, но при этом выделений нет. В этом случае необходимо использовать лубриканты, – советует Юлия.

Сексолог назвала самый показательный признак оргазма у женщины – это сокращения мышц тазового дна.

«Чем их больше, тем ярче и сильнее оргазм», - говорит специалист.

По словам Юлии, женщины чаще всего испытывают клиторальный оргазм. Поэтому мужчинам не стоит забывать о стимуляции этой точки.

«Логично чтобы мужчина сначала довел до оргазма женщину тем способом, который ей нравится: стимулируя клитор руками, языком, с помощью секс-игрушек или как-то еще. Кому-то подходят позы, позволяющие стимулировать клитор в процессе пенетрации, руками или с помощью игрушек, каким-то женщинам нравится мастурбировать при партнере. Здесь нет каких-то строгих правил, важно, чтобы всем участникам было хорошо и комфортно», – уверена специалист.

Сексолог также рекомендует парам разнообразить свою интимную жизнь с помощью игрушек и интимной косметики.

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