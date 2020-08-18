Сексолог поставила точку в давнем споре о размере мужского достоинства

Кроме того, исследования показали, что средний размер пениса большинства мужчин в эрегированном состоянии составляет всего плюс-минус 13,12 см, и этого вполне достаточно для того, чтобы доставить женщине удовольствие. Однако причиной большинства комплексов по этому поводу становятся неосторожные насмешки. «Мужчины с небольшим членом с таким же успехом могут быть виртуозными любовниками, но об этом почему-то мало кто задумывается. Потому гораздо правильнее оценивать навыки, а не абстрактные цифры, которые ни о чем не говорят», – добавляет Бокоди.

Фото: depositphotos

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