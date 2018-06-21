Секс вместо еды и отказ от свадьбы: Анна Семенович раскрыла подробности своего режима и личной жизни

В недавнем интервью певица Анна Семенович дала понять, что у нее есть бойфренд, но связывать себя узами брака она не торопится, так как считает, что свадьба и штамп в паспорте ничего не решают.

«Я до сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу. Устраивает то, как сегодня выстроены наши отношения. Это моя позиция. Никаких уз брака», — поделилась Анна в интервью журналу StarHit.