Секс в темноте, молчание и другие привычки женщин в постели, которые раздражают мужчин

Плюс к этому партнеров раздражает, когда женщина ведет себя очень тихо в постели, однако громко кричать тоже не стоит, так как это выглядит наигранно. Также, наоборот, не надо слишком много говорить. Постоянные вопросы отвлекают партнера и сбивают его настрой.

В порыве страсти женщина может оставлять на теле мужчины глубокие царапины, но ему это навряд ли понравится, поскольку это элементарно больно. Кроме того, ошибки прекрасного пола в том, что они зацикливаются на одной эрогенной зоне, выключают свет во время секса, имитируют удовольствие и, что еще хуже, вспоминают о бывшем. Об этом рассказал «Пятый канал».